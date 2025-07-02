Вперше у світі: як українські дрони MAGURA встановили на війні 5 історичних рекордів

Які досягнення ГУР і дронів MAGURA визнали рекордними

Згідно з інформацією ГУР МОУ, офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена сімейству морських дронів MAGURA.

У межах заходу представники Книги рекордів України:

офіційно зафіксували п'ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA;

вручили офіційні сертифікати представникам Головного управління розвідки - начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МОУ, бійцям підрозділу "Group 13" (які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів).

Воєнна розвідка встановила 5 бойових рекордів із морськими дронами MAGURA (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

"Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі", - наголосив представник Книги рекордів України Андрій Масюк.

За його словами, вони свідчать про те, що "Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування".

Повідомляється, що національними рекордами України визнано:

перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами (10 листопада 2023 року дрони MAGURA знищили російські десантні катери Д-144 "Сєрна" з БТР-82 на борту та Д-295 "Акула");

Один із дипломів за встановлений рекорд (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

перше збиття бойового літака морським дроном (2 травня 2025 року безпілотник MAGURA V7 знищив російські винищувачі Су-30 над Чорним морем);

Інший зафіксований рекорд (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

перше збиття повітряної цілі морським дроном (31 грудня 2024 року морський дрон MAGURA V5 втопив у Чорному морі ворожі гелікоптери Мі-8);

Вручення ще одного диплома (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів (у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ - десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери);

(у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ - десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери); найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів (влучні удари морських дронів пустили на дно Чорного моря ракетний катер "Івановєц", десантний катер Д-295 "Акула", десантний катер Д-144 "Сєрна", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", швидкісний катер КС-701 "Тунєц", два швидкісних катера "Ріф-75" та патрульний корабель "Сєргєй Котов" (із гелікоптером Ка-29 на борту).

Українські дрони MAGURA встановили 5 історичних бойових рекордів (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Чим важливі зафіксовані у Книзі рекордів досягнення

Буданов подякував представникам Книги рекордів України та наголосив на високій бойовій ефективності MAGURA.

"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер - це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", - зазначив він.

Дехто з учасників церемонії реєстрації рекордів (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Тим часом командир підрозділу ГУР "Group 13" із позивним "Тринадцятий", чия команда безпосередньо реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA, подякував українським інженерам за винахідливість.

"Хочу подякувати командирам, які підтримали ініціативу, виробникам - за інновації, а своїй команді - за віддану та успішну працю... Щиро вдячні всім - і зокрема Книзі рекордів - за це визнання та довіру", - сказав він.

Розвідник нагадав також, що Україна бореться "проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка - особливо цінна".

Підрозділ ГУР "Group 13" реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Уточнюється, що до церемонії вручення сертифікатів долучився й експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар.

"Дрони MAGURA вже встановили рекорди бойової ефективності у воді та в повітрі. Бажаю ГУР, щоб наступний рекорд був підводним, адже російські субмарини вже зачекались знайомства з українськими безпілотниками", - зауважив він.

Насамкінець стратегічне значення зафіксованих досягнень підкреслив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Встановлені рекорди - свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога", - наголосив він.

Розвідник додав, що в ГУР пишаються кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів MAGURA.

"Ваша робота - це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора", - підсумував Юсов.

Публікація ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)