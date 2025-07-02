Вперше у світі: як українські дрони MAGURA встановили на війні 5 історичних рекордів

У Книзі рекордів України офіційно зафіксували одразу п'ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у Facebook.
Згідно з інформацією ГУР МОУ, офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена сімейству морських дронів MAGURA.
У межах заходу представники Книги рекордів України:
"Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі", - наголосив представник Книги рекордів України Андрій Масюк.
За його словами, вони свідчать про те, що "Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування".
Повідомляється, що національними рекордами України визнано:
Буданов подякував представникам Книги рекордів України та наголосив на високій бойовій ефективності MAGURA.
"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер - це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", - зазначив він.
Тим часом командир підрозділу ГУР "Group 13" із позивним "Тринадцятий", чия команда безпосередньо реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA, подякував українським інженерам за винахідливість.
"Хочу подякувати командирам, які підтримали ініціативу, виробникам - за інновації, а своїй команді - за віддану та успішну працю... Щиро вдячні всім - і зокрема Книзі рекордів - за це визнання та довіру", - сказав він.
Розвідник нагадав також, що Україна бореться "проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка - особливо цінна".
Уточнюється, що до церемонії вручення сертифікатів долучився й експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар.
"Дрони MAGURA вже встановили рекорди бойової ефективності у воді та в повітрі. Бажаю ГУР, щоб наступний рекорд був підводним, адже російські субмарини вже зачекались знайомства з українськими безпілотниками", - зауважив він.
Насамкінець стратегічне значення зафіксованих досягнень підкреслив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
"Встановлені рекорди - свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога", - наголосив він.
Розвідник додав, що в ГУР пишаються кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів MAGURA.
"Ваша робота - це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора", - підсумував Юсов.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що підрозділ ГУР МО України Group 13 поповнився новітнім морським дроном MAGURA V7. Апарат назвали "Конотопська відьма" - на честь культурно-благодійного проекту, в межах якого зібрали кошти на його закупівлю.
Тим часом у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.
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