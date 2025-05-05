ГУР вдосконалює дрони Magura: росіянам радять "не розслаблятися" у Чорному морі

Українська розвідка вдосконалює морські дрони Magura після вдалого знищення двох російських винищувачів над Чорним морем. Росіянам варто "готуватися" та "не розслаблятися".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону.

За його словами, успішне ураження російських літаків морськими дронами Magura свідчить про правильну тактику українських Сил оборони.

"Було проведено величезну, колосальну роботу. Чорне море вже давно перестало бути безпечним для країни-агресора. Починаючи з перших уражених кораблів, гелікоптерів, а тепер уже і літаків, доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося невпинно, і цей рух триватиме", - зазначив Єрін.

Він також анонсував вдосконалення дронів типу Magura, адже це вже не окремі одиниці, а ціла лінійка багатофункціональної морської техніки. Ці дрони застосовуються у різних бойових умовах та продовжують удосконалюватися.

"Дрони сімейства Magura - це вже не одна чи дві модифікації, а багатоцільові дрони, які використовуються в різних ситуаціях. І вони мають далеко не єдині варіанти й можливості використання. Далі буде, рух триває, розвиток невпинний. Ворогу потрібно готуватися й не розслаблятися, бо в Чорному морі пануватимуть українці зі своїми союзниками, а не росіяни", - заявив Єрін.