Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР

Українські розвідники знищили два російські гелікоптери у Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. "Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", - додали розвідники.

Збиття вертольота Мі-8

До цього було відомо про один збитий російський вертоліт Мі-8. Як повідомлялося раніше, 31 грудня, українські розвідники знищили російський вертоліт Мі-8. Вперше у світі операція була проведена за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

Як пізніше розповів глава ГУР Кирило Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували російські повітряні цілі. Однак тоді російська техніка все ж "дотягувала" до берегової лінії, хоч і була підбита. А 31 грудня російський вертоліт Мі-8 був збитий і впав у воду.

Зазначимо, що про збиття російського вертольота повідомили і в Генштабі ЗСУ під час підрахунку втрат за 31 грудня. Наразі з початку масштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони "приземлили" 330 російських вертольотів.

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