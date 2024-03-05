Magura V5 в дії. Скільки кораблів РФ вже потопив український дрон

Цієї ночі надводні дрони Magura V5 змогли відправити на дно черговий російський корабель. Цього разу - це "Сергій Котов". І це не далеко не єдина успішно вражена ціль із застосуванням цих безпілотників. На рахунку "Маґури" російський ВДК, патрульні та ракетні катери тощо.

Скільки кораблів РФ вже потопив цей український дрон - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Історія створення

Ще в листопаді 2022 року в українському уряді анонсували розробку українського бойового надводного безпілотника, що має дальність дальністю близько 800 км.

Примітно, що першим відомством в Україні, яке зацікавилось розробкою безпілотних надводних апаратів, була СБУ. Спочатку Служба безпеки України співпрацювала з приватною компанією для розробки своїх безпілотників першого покоління, але згодом розпочала самостійну розробку та створила Sea Baby. Послугами початкового розробника дронів скористалось ГУР МО, що зрештою призвело до появи "Маґури".

Вперше цей дрон представили на виставці International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 року в турецькому Стамбулі, яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року.

А днем пізніше, 29 липня 2023 року вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не тільки як виставковий зразок, але і як система, що повністю готова до застосування.

Характеристики

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus ("морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат") V-типу; також "Маґура") - це український багатоцільовий надводний безпілотник, розроблений для ГУР Міноборони України.

Цей дрон може виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю. Згідно з відкритими джерелами, відомо про такі його характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м

Повна вага: 1000 кг

Корисне навантаження: 320 кг

Операційний радіус дії: до 400 км

Дальність ходу: до 800 км

Автономність: до 60 год

Крейсерська швидкість: 41 км/год

Максимальна швидкість: 78 км/год

Способи навігації: автоматична GNSS, інерціальна, візуальна

Передача відеоінформації: до трьох відеопотоків HD

Вартість комплексу: 10 млн гривень

Гідродинамічний корпус і гладкий профіль дозволяє дрону таємно та маневрено переміщатися, що дає змогу легко запустити його з будь-якого віддаленого місця. При цьому є ще одна перевага "Магури". Для їх запуску не потрібна складна інфраструктура. Пульт управління цим морським безпілотником виглядає досить компактним, не більшим за площиною, аніж сучасний ноутбук.

При цьому для обслуговування дрона потрібно лише декілька осіб, включно з оператором, і не займає багато місця. Разом з тим, для спуску на воду катера не потрібні спеціальні майданчики (сліпи), хоча його вага і складає орієнтовно 1 тонну.

Які цілі вже вразили дрони Magura V5

Першою ціллю цих надводних безпілотників ГУР став російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". 24 травня 2023 року він був успішно атакований трьома дронами за 140 км на північний схід від протоки Босфор. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння.

Фото: розвідувальний корабель "Іван Хурс" (kchf.ru)

Крім того, в ніч на 1 лютого 2024 року шість одиниць Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановець". Він затонув, внаслідок чого загинули всі члени екіпажу (приблизно 40 осіб). Як тоді зазначив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Фото: ракетний катер "Івановець" (росЗМІ)

Цього року, вже 14 лютого було потоплено великий десантний корабель "Цезарь Куніков" поблизу Алупки. Успішну місію зі знищення цього ВДК здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України, використавши дрони Magura V5. Варто зауважити, що цей великий десантний корабель був одним із найновіших російських суден.

Фото: великий десантний корабель "Цезар Куніков" (mill.ru)

І нарешті російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Ще минулого року у вересні українським бійцям вдалося пошкодити цей корвет. Але цієї ночі дрони Magura V5 неподалік Керченської протоки остаточно знищили один із наймолодших таких кораблів ворожого флоту. Крім того, ворог зазнав втрат і серед особового складу, які ще уточнюються. Детальніше про "Сергія Котова" та його знищення - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Фото: патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" (росЗМІ)

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