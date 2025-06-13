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Наводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дрон

П'ятниця 13 червня 2025 11:40
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Наводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дрон "Конотопська відьма" вже на озброєнні Group 13 (фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)
Автор: Василина Копитко

Підрозділ ГУР МО України Group 13 поповнився новітнім морським дроном MAGURA V7. Апарат назвали "Конотопська відьма" - на честь культурно-благодійного проекту, в межах якого і зібрали кошти на його закупівлю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

MAGURA V7 на обороні моря

MAGURA V7 - це сучасна багатофункціональна платформа морського ударного дрона, що здатна нести ракетне озброєння. Саме ця модель вперше в історії морських безпілотників знищила два російські вертольоти Мі-8 і два винищувачі Су-30.

"Вдячні всім, хто долучився до цієї справи. Вже скоро наша "Конотопська відьма" наводитиме жах на російських моряків та пілотів", - сказала представниця Group 13 з позивним "Ксена".

Дрон вдалося придбати завдяки зусиллям Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, ініціативи Teatr.org.ua, Благодійного фонду Діани Подолянчук та Головного управління розвідки. До збору долучились тисячі українців, за кілька місяців вдалося зібрати 8 мільйонів гривень.

Наводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дронНаводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дрон"Конотопська відьма" уже на озброєнні у ГУР (фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

"Коли культура та армія обʼєднуються - ворог не має шансів. І це не просто співпраця, це спільна, запекла боротьба за свободу і майбутнє України", - сказав Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка.

На корпусі дрона залишили свої автографи директор Театру Франка Євген Нищук, актори вистави, представники компанії Teatr.org.ua Владислав Сівак та Назар Грищук. А бійці Group 13 передали театру бойовий прапор зі своїми підписами.

"Цей проект - доказ того, що навіть мистецтво здатне бити по ворогу, якщо стоїть на захисті країни", - зазначила голова благодійного фонду Діана Подолянчук.

Наводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дронНаводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дрон"Конотопська відьма" уже на озброєнні у ГУР (фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Читайте також про те, що перший мурал на честь спецпідрозділу Головного управління розвідки "Артан" відкрили у Києві на Центральному автовокзалі. Його бійці-добровольці прославились зухвалими операціями: виходами в тил ворога, висадками у Криму, поверненням контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі й знищенням майже цілого полку росіян у Липцях.

Раніше ми писали про те, що в ГУР розповіли, що в Україні ліквідували символічного мільйонного російського окупанта.

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