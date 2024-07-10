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Дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни, - дослідження

Середа 10 липня 2024 11:02
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Дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни, - дослідження Фото: дрон Magura V5 вразив найбільше російських кораблів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Польські науковці оприлюднили результати дослідження найрезультативніших морських дронів у війні РФ проти України. Вони дійшли висновку, що український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового польського журналу "Political Science and Security Studies Journal".

Так, науковці проаналізували вплив використання безпілотних морських дронів на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та визначили найрезультативніший морський безпілотник.

За даними дослідження у російсько-українській війні українські морські дрони вразили 22 військові кораблі, з яких 8 було знищено. Серед них дрони "Микола" та "Мамай" вразили по 2 кораблі, Sea Baby - 4 кораблі, Magura V5 - 14 кораблів, 8 з яких було повністю знищено.

Дослідники спиралися на відкриті джерела. У поле зору науковців потрапили такі українські та російські морські дрони: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" - українського виробництва, а також поки єдиний відомий морський дрон росіян - "Одуванчик".

Про морський дрон Magura V5 та його цілі

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення ворожих цілей. Відомо, що цей безпілотник використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".

Наразі Magura V5 є першим у світі морським дроном, який має підтверджені повністю знищені цілі в бойових умовах. Серед підтверджених та визнаних офіційно українською воєнною розвідкою такі:

  • розвідувальний корабель "Иван Хурс" (пошкоджено 24 травня 2023 року);
  • патрульний корабель "Сергей Котов" (пошкоджено двічі - 24 липня і 13 вересня 2023 року);
  • десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено 11 листопада 2023 року разом з "БТР-82" на борту);
  • десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено 11 листопада 2023 року);
  • ракетний катер "Ивановец" (потоплено 1 лютого 2024 року);
  • великий десантний корабель "Цезарь Куников" (потоплено 14 лютого 2024 року);
  • патрульний корабель "Сергей Котов" (потоплено 5 березня 2024 року разом з гелікоптером "Ка-29");
  • два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено 6 травня 2024 року).

Крім того, під час масштабної атаки на катери КС-701 "Тунец" 30 травня цього року дронами було пошкоджено три такі судна, а одне знищено.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що під час вибору цілі для Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Крім того, в ГУР підтвердили, що на цих морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність. Зокрема, вони позбавили росіян домінування у Чорному морі.

А от що стосується Азовського моря, то розвідники не виключають, що Magura можуть застосувати й в цій акваторії. Але це залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".

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