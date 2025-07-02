Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордов

В Книге рекордов Украины официально зафиксировали сразу пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.
Согласно информации ГУР МОУ, официальная регистрация рекордов состоялась в Музее военной разведки Украины, где недавно открылась экспозиция, посвященная семейству морских дронов MAGURA.
В рамках мероприятия представители Книги рекордов Украины:
"Мы наблюдали за разработкой и боевым применением MAGURA и можем с полной уверенностью заявить: эти достижения являются уникальными в мировом масштабе", - подчеркнул представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк.
По его словам, они свидетельствуют о том, что "Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и являются образцом для подражания".
Сообщается, что национальными рекордами Украины признаны:
Буданов поблагодарил представителей Книги рекордов Украины и отметил высокую боевую эффективность MAGURA.
"Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет - это уменьшение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов", - отметил он.
Между тем командир подразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый", чья команда непосредственно реализует морские спецоперации с участием MAGURA, поблагодарил украинских инженеров за изобретательность.
"Хочу поблагодарить командиров, которые поддержали инициативу, производителей - за инновации, а свою команду - за преданный и успешный труд... Искренне благодарны всем - и в частности Книге рекордов - за это признание и доверие", - сказал он.
Разведчик напомнил также, что Украина борется "против большого по ресурсам государства, поэтому любая поддержка - особенно ценна".
Уточняется, что к церемонии вручения сертификатов присоединился и эксперт по военной безопасности Михаил Гончар.
"Дроны MAGURA уже установили рекорды боевой эффективности в воде и в воздухе. Желаю ГУР, чтобы следующий рекорд был подводным, ведь российские субмарины уже заждались знакомства с украинскими беспилотниками", - отметил он.
В завершение, стратегическое значение зафиксированных достижений подчеркнул представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
"Установленные рекорды - свидетельство того, как Украина меняет военную историю мира, доказывая, что инновации и отвага сильнее любого количества врага", - подчеркнул он.
Разведчик добавил, что в ГУР гордятся каждым, кто присоединился к созданию и применению морских дронов MAGURA.
"Ваша работа - это пример для всего мира, как асимметричные ответы могут быть эффективными и разрушительными для агрессора", - подытожил Юсов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7. Аппарат назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого собрали средства на его закупку.
Между тем во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.
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