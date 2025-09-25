UA

Вперше в історії. Україна злетіла на рекордну висоту в світовому рейтингу тенісних збірних

Фото: Марта Костюк у грі за збірну України (ФТУ)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України встановила історичне досягнення в оновленому рейтингу націй Міжнародної тенісної федерації (ITF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

На якому місці Україна

Наша команда піднялася на п'яту сходинку. Це найвище місце "синьо-жовтих" в історії. У порівнянні з попереднім оновленням команда додала шість рядків.

Прорив став можливим завдяки виступу у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Українки обіграли Іспанію (2:0), але в півфіналі поступилися Італії (1:2).

Для збірної це був дебютний виступ на фінальній стадії турніру, до якого вона пробилася після перемог у кваліфікації над командами Швейцарії та Польщі.

Лідери світового рейтингу

Очолює рейтинг націй ITF чинний чемпіон Кубка – Італія. На друге місце піднялася збірна США, яка випередила Велику Британію. Четверту сходинку посідає Іспанія.

Рейтинг націй ITF, жінки. Топ-10

  1. Італія – 1435.00
  2. США – 1246,25 (+1)
  3. Велика Британія – 1215 (-1)
  4. Іспанія – 1093,75
  5. Україна – 1035,00 (+6)
  6. Канада – 1033,75 (-1)
  7. Казахстан – 1022,50 (-1)
  8. Японія – 996,25 (-1)
  9. Польща – 988,75 (-1)
  10. Словаччина – 987,50 (-1)

Досягнення "синьо-жовтих"

Збірна України вибила з топ-10 команду 11-разових чемпіонок турніру Чехію. У топ-5 українки витіснили збірну Канади, що ставали чемпіонками Кубка Біллі Джин Кінг у 2023 році. Також "синьо-жовті" обійшли Польщу, Японію, Казахстан та Словаччину, що грала у фіналі турніру 2024 року.

Свій очковий доробок українки збільшили на 80 балів, порівняно з рейтингом від травня 2025 року.

Збірна України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг (фото: ФТУ)

Загалом збірна України менш ніж за рік піднялася на п'яте місце з 19-го, яке посідала наприкінці минулого сезону.

У наступному році наша команда зіграє у кваліфікації за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, як Світоліна заявою про завершення виступів несподівано закрила сезон.

