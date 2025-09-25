Вперше в історії. Україна злетіла на рекордну висоту в світовому рейтингу тенісних збірних

На якому місці Україна

Наша команда піднялася на п'яту сходинку. Це найвище місце "синьо-жовтих" в історії. У порівнянні з попереднім оновленням команда додала шість рядків.

Прорив став можливим завдяки виступу у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Українки обіграли Іспанію (2:0), але в півфіналі поступилися Італії (1:2).

Для збірної це був дебютний виступ на фінальній стадії турніру, до якого вона пробилася після перемог у кваліфікації над командами Швейцарії та Польщі.

Лідери світового рейтингу

Очолює рейтинг націй ITF чинний чемпіон Кубка – Італія. На друге місце піднялася збірна США, яка випередила Велику Британію. Четверту сходинку посідає Іспанія.

Рейтинг націй ITF, жінки. Топ-10

Італія – 1435.00 США – 1246,25 (+1) Велика Британія – 1215 (-1) Іспанія – 1093,75 Україна – 1035,00 (+6) Канада – 1033,75 (-1) Казахстан – 1022,50 (-1) Японія – 996,25 (-1) Польща – 988,75 (-1) Словаччина – 987,50 (-1)

Досягнення "синьо-жовтих"

Збірна України вибила з топ-10 команду 11-разових чемпіонок турніру Чехію. У топ-5 українки витіснили збірну Канади, що ставали чемпіонками Кубка Біллі Джин Кінг у 2023 році. Також "синьо-жовті" обійшли Польщу, Японію, Казахстан та Словаччину, що грала у фіналі турніру 2024 року.

Свій очковий доробок українки збільшили на 80 балів, порівняно з рейтингом від травня 2025 року.

Збірна України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг (фото: ФТУ)

Загалом збірна України менш ніж за рік піднялася на п'яте місце з 19-го, яке посідала наприкінці минулого сезону.

У наступному році наша команда зіграє у кваліфікації за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.