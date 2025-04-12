Вперше в історії: Світоліна вивела Україну в фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Сезон-2025 – перший, де боротьба за вихід у фінальний раунд турніру відбувається у форматі групового етапу. Україна потрапила в групу Е разом з командами Польщі та Швейцарії. У фінал виходив тільки переможець.

У перший день змагань, що відбуваються 10-12 квітня на критих ґрунтових кортах спортивного комплексу Radomskie Centrum Sportu в польському місті Радом, господарки перемогли збірну Швейцарії – 3:0.

11 квітня українки не залишили шансів збірній Польщі, яка, треба зазначити, виступала в ослабленому складі. У одиночних матчах перемоги здобули Марта Костюк та Еліна Світоліна. А сестри Людмила та Надія Кіченок поставили переможну крапку в парі.

12 квітня Україна грає проти Швейцарії. У цьому протистоянні нашим достатньо було забрати один сет, щоби стати недосяжними. На жаль, це не вдалося зробити в першій зустрічі дня Марті Костюк, яка несподівано поступилась 178-й у світі Селін Неф – 4:6, 6:7.

А от Світоліна справилася з завданням одразу. Перемога першої ракетки України в стартовому сеті у грі проти Джил Тайхманн – 6:4 стала історичною для вітчизняного тенісу (матч завершився перемогою українки - 6:4, 6:2).

Протистояння зі швейцарками ще продовжується, після Світоліної на корт вийдуть пари. Але результати вже не матимуть турнірного значення.

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг-2025: що відомо

Відбудеться в китайському Шеньчжені. з 16 до 21 вересня. У порівнянні з сезоном-2024 участь у фінальній частині візьмуть 8 збірних замість 12-ти.

До фіналу потраплять шість переможців відбіркових груп. Вони приєднаються до господарів змагань – Китаю, а також чинних чемпіонок – збірної Італії.