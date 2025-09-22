Рейтинг WTA: стабільність Світоліної, регрес Костюк та нове обличчя у вітчизняному топ-5

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У топ-10 без змін

Єдиною з еліти, хто грав на турнірах минулого тижня, була Іга Свьонтек. Полька тріумфувала на турнірі WTA 500 у Сеулі, але залишилася другою. Рейтинг з великим відривом продовжує очолювати "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

Топ-10 світового рейтингу

(1). Аріна Соболенко (2). Іга Свьонтек (Польща) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анісімова (США) (5). Мірра Андрєєва (6). Медісон Кіз (США) (7). Джессіка Пегула (США) (8). Жасмін Паоліні (Італія) (9). Чжен Ціньвень (Китай) (10). Єлена Рибакіна (Казахстан)

Олійникова – у вітчизняному топ-5

В українському сегменті рейтингу сталася важлива подія: до топ-5 національного списку увірвалася нова учасниця.

24-річна Олександра Олійникова зробила справжній прорив: завдяки перемозі на турнірі WTA 125 у Толентіно вона піднялася відразу на 27 сходинок і тепер 136-та у світі. Таким чином, вона витіснила з чільної п'ятірки Ангеліну Калініну, яка не виступає вже більше трьох місяців.

Найвищу ж позицію серед українок зберігає Еліна Світоліна – вона 13-та в світі. Марта Костюк втратила дві сходинки та опустилася на 28-ме місце.

На рахунку Світоліної Та Костюк були виступи у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, проте ці матчі не враховуються у рейтингу.

Даяна Ястремська, не виходячи на корт, піднялася на 31-шу позицію. Юлія Стародубцева утримує 86-й рядок.

У другій сотні Ангеліна Калініна залишилася 155-ю, Дарія Снігур додала дев'ять позицій і стала 184-ю.

Топ-10 українок в рейтингу WTA