Рейтинг WTA: стабільність Світоліної, регрес Костюк та нове обличчя у вітчизняному топ-5
У понеділок, 22 вересня, було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У топ-10 без змін
Єдиною з еліти, хто грав на турнірах минулого тижня, була Іга Свьонтек. Полька тріумфувала на турнірі WTA 500 у Сеулі, але залишилася другою. Рейтинг з великим відривом продовжує очолювати "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
Топ-10 світового рейтингу
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анісімова (США)
- (5). Мірра Андрєєва
- (6). Медісон Кіз (США)
- (7). Джессіка Пегула (США)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (9). Чжен Ціньвень (Китай)
- (10). Єлена Рибакіна (Казахстан)
Олійникова – у вітчизняному топ-5
В українському сегменті рейтингу сталася важлива подія: до топ-5 національного списку увірвалася нова учасниця.
24-річна Олександра Олійникова зробила справжній прорив: завдяки перемозі на турнірі WTA 125 у Толентіно вона піднялася відразу на 27 сходинок і тепер 136-та у світі. Таким чином, вона витіснила з чільної п'ятірки Ангеліну Калініну, яка не виступає вже більше трьох місяців.
Найвищу ж позицію серед українок зберігає Еліна Світоліна – вона 13-та в світі. Марта Костюк втратила дві сходинки та опустилася на 28-ме місце.
На рахунку Світоліної Та Костюк були виступи у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, проте ці матчі не враховуються у рейтингу.
Даяна Ястремська, не виходячи на корт, піднялася на 31-шу позицію. Юлія Стародубцева утримує 86-й рядок.
У другій сотні Ангеліна Калініна залишилася 155-ю, Дарія Снігур додала дев'ять позицій і стала 184-ю.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
- 13 (13). Еліна Світоліна
- 28 (26). Марта Костюк
- 31 (32). Даяна Ястремська
- 86 (87). Юлія Стародубцева
- 136 (163). Олександра Олійникова
- 155 (155). Ангеліна Калініна
- 184 (193). Дарія Снігур
- 259 (264). Анастасія Соболєва
- 304 (304). Валерія Страхова
- 370 (371). Леся Цуренко
Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.
Також читайте про досягнення Даяни Ястремської у топ-50 WTA.