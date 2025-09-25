Впервые в истории. Украина взлетела на рекордную высоту в мировом рейтинге теннисных сборных

Женская сборная Украины установила историческое достижение в обновленном рейтинге наций Международной теннисной федерации (ITF).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Наша команда поднялась на пятую строчку. Это самое высокое место "сине-желтых" в истории. По сравнению с предыдущим обновлением команда прибавила шесть строчек.
Прорыв стал возможным благодаря выступлению в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025. Украинки обыграли Испанию (2:0), но в полуфинале уступили Италии (1:2).
Для сборной это было дебютное выступление на финальной стадии турнира, в который она пробилась после побед в квалификации над командами Швейцарии и Польши.
Возглавляет рейтинг наций ITF действующий чемпион Кубка - Италия. На второе место поднялась сборная США, которая опередила Великобританию. Четвертую строчку занимает Испания.
Рейтинг наций ITF, женщины. Топ-10
Сборная Украины выбила из топ-10 команду 11-кратных чемпионок турнира Чехию. В топ-5 украинки вытеснили сборную Канады, которые становились чемпионками Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Также "сине-желтые" обошли Польшу, Японию, Казахстан и Словакию, которая играла в финале турнира 2024 года.
Свой очковый задел украинки увеличили на 80 баллов по сравнению с рейтингом от мая 2025 года.
Сборная Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг (фото: ФТУ)
В целом сборная Украины менее чем за год поднялась на пятое место с 19-го, которое занимала в конце прошлого сезона.
В следующем году наша команда сыграет в квалификации за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.
Также читайте, как Свитолина заявлением о завершении выступлений неожиданно закрыла сезон.