Впервые в истории. Украина взлетела на рекордную высоту в мировом рейтинге теннисных сборных

На каком месте Украина

Наша команда поднялась на пятую строчку. Это самое высокое место "сине-желтых" в истории. По сравнению с предыдущим обновлением команда прибавила шесть строчек.

Прорыв стал возможным благодаря выступлению в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025. Украинки обыграли Испанию (2:0), но в полуфинале уступили Италии (1:2).

Для сборной это было дебютное выступление на финальной стадии турнира, в который она пробилась после побед в квалификации над командами Швейцарии и Польши.

Лидеры мирового рейтинга

Возглавляет рейтинг наций ITF действующий чемпион Кубка - Италия. На второе место поднялась сборная США, которая опередила Великобританию. Четвертую строчку занимает Испания.

Рейтинг наций ITF, женщины. Топ-10

Италия - 1435.00 США - 1246,25 (+1) Великобритания - 1215 (-1) Испания - 1093,75 Украина - 1035,00 (+6) Канада - 1033,75 (-1) Казахстан - 1022,50 (-1) Япония - 996,25 (-1) Польша - 988,75 (-1) Словакия - 987,50 (-1)

Достижения "сине-желтых"

Сборная Украины выбила из топ-10 команду 11-кратных чемпионок турнира Чехию. В топ-5 украинки вытеснили сборную Канады, которые становились чемпионками Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Также "сине-желтые" обошли Польшу, Японию, Казахстан и Словакию, которая играла в финале турнира 2024 года.

Свой очковый задел украинки увеличили на 80 баллов по сравнению с рейтингом от мая 2025 года.

Сборная Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг (фото: ФТУ)

В целом сборная Украины менее чем за год поднялась на пятое место с 19-го, которое занимала в конце прошлого сезона.

В следующем году наша команда сыграет в квалификации за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.