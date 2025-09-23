ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Світоліна заявою про завершення виступів несподівано закрила сезон: що відомо

Вівторок 23 вересня 2025 17:07
UA EN RU
Світоліна заявою про завершення виступів несподівано закрила сезон: що відомо Фото: Еліна Світолна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Заява Світоліної

"Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в належному емоційному стані та не відчуваю готовності грати, тому закінчую сезон уже зараз", - пояснила Світоліна.

Еліна наголосила, що відчувати втому – природно, і саме тому вона бере паузу для відновлення.

"Не кожен день має бути продуктивним, сильним або сповненим енергії. Деякі дні бувають важкими – і це не робить мене слабкою. Це означає лише, що я людина, якій потрібен час, щоб відпочити, відчути, дихати й просто бути", - пояснила перша ракетка України.

Світоліна зазначила, що планує повернутися на корт лише тоді, коли буде повністю готова.

"Я даю собі простір, необхідний для зцілення та відновлення сил. І коли знову вийду на корт, хочу боротися з усіх сил та показати себе з найкращого боку – для вболівальників, для тенісу і для себе", - резюмувала вона.

Таким чином, Світоліна пропустить не лише турнір WTA 1000 у Пекіні, про що повідомлялось раніше, а й не вийде на корт до завершення сезону-2025.

Повернення тенісистки слід очікували на початку 2026 року, коли розпочнеться підготовка до Відкритого чемпіонату Австралії.

Зазначимо, що минулого сезону Світоліна також достроково завершила сезон у вересні.

Еліна Світоліна в сезоні-2025

Цей рік Еліна Світоліна розпочала на 29-й сходинці світового рейтингу, а у травні вперше з січня 2022 року повернулася у топ-15. Зараз українка посідає 13-у позицію.

У сезоні-2025 Світоліна двічі грала у чвертьфіналі турнірів Grand Slam – на Australian Open та "Ролан Гаррос". Тричі діставалася цієї ж стадії на змаганнях WTA 1000 (Індіан-Веллс, Рим, Монреаль) і зіграла у півфіналі "тисячника" у Мадриді.

Також Еліна виграла один титул – WTA 250 у Руані.

Світоліна заявою про завершення виступів несподівано закрила сезон: що відомо

Еліна Світоліна з трофеєм у Руані (фото: instagram.com/openrouen)

Всього протягом року лідер вітчизняного тенісу зіграла в рамках змагань WTA 51 матч та здобула 36 перемог.

Крім того, Світоліна допомогла збірній України вперше в історії дійти до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, з ким зіграє чоловіча збірна України у Кубку Девіса-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
Новини
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує