Вперше за час війни. Усі подробиці візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з візитом у США. Свою поїздку офіційно підтвердив сам глава держави та розповів про свої плани зустрітися з американським колегою Джо Байденом та виступити у Конгресі.

Всі подробиці поїздки Зеленського до США зібрало РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Хронологія подій

До сьогоднішнього дня детальної інформації про візит українського лідера у Вашингтон не розголошувалося. І цьому передують, зокрема, безпекові питання.

Втім, у ніч проти 21 грудня американські ЗМІ почали масово писати про візит Зеленського до Вашингтону. В медіа інформували, що український президент виступить перед Конгресом та поспілкується з американським лідером Джо Байденом.

При цьому ABC News написало, що Зеленський планує відвідати Капітолійський пагорб.

Таким чином, можна стверджувати, що візит українського президента до Вашингтона може стати його першою іноземною поїздкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Принаймні, публічно.

Офіційні підтвердження

Вже на сьогоднішній ранок за даними Білого дому стало відомо, що цей візит планувався заздалегідь.

Так, поїздка українського лідера була узгоджена між Зеленським та Байденом ще під час телефонної розмови 11 грудня. Після чого останній запропонував дві дати візиту. Йшлося про 14 та 21 грудня.

Остаточно ж візит Зеленського було підтверджено українською стороною лише у неділю, 18 грудня.

Свою поїздку до США офіційно підтвердив і сам Зеленський. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності . Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю та . Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - повідомив глава держави.

Після чого, про це повідомили і на Банковій. Український лідер виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США і проведе низку двосторонніх зустрічей, передали в ОП.

Тож, можемо підсумувати, що у Зеленського запланована зустріч з Байденом, ключовими членами його команди з нацбезпеки та Кабінетом міністрів, звернення у Конгресі та розмова з пресою.

Зазначимо, раніше спікер Конгресу Ненсі Пелосі попросила усіх членів Конгресу бути фізично присутніми на сесії сьогодні ввечері, де виступить Володимир Зеленський.

Що обговорять Байден і Зеленський

Як стало відомо, президенти України та США обговорюватимуть поглиблене стратегічне планування подальших дій на полі бою, можливості навчання, яке США та інші союзники продовжуватимуть надавати Україні.

Серед тем буде порушено питання санкцій та експортний контроль. Допомогу в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарна підтримка.

Не мало важливим є той факт, що в адміністрації Байдена назвали візит Зеленського сигналом російському диктатору Володимиру Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".

Новий пакет допомоги від США, включно з Patriot

Не менш резонансною новиною від візиту Зеленського до США стало офіційне підтвердження Білим домом передачі Україні ракетної батареї Patriot.

Очікується, що саме сьогодні президент США Джо Байден оголосить новий пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки.

"Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - заявили в Білому домі.

Серед іншого, Вашингтон обіцяє Києву системи ППО NASAMS та HAWK, ПЗРК Stinger та обладнання для боротьби з БПЛА.