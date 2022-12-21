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Українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle, - Politico

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Середа 21 грудня 2022 10:00
Українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle, - Politico Фото: українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle (army.mil)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє джерело видання, українська делегація виступить із проханням поставити ракетні системи великої дальності або ATACMS, а також американські безпілотники Grey Eagle та Reaper.

При цьому Politico зазначає, що офіційні особи США поки що не готові зрушити з місця в цьому питанні.

"Білий дім категорично відмовився відправляти ATACMS через великі витрати", - кажуть в адміністрації Байдена.

Крім того, там вважають, що відправка ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання ще більш смертоносної зброї всередині України.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до США, де заплановано його зустріч із американським лідером Джо Байденом. На тлі візиту Білий дім уже оголосив про надання нової військової допомоги Києву. У пакет увійде довгоочікувана система Patriot.

Всі подробиці візиту Зеленського до Сполучених Штатів читайте в нашому матеріалі.

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