Українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle, - Politico

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє джерело видання, українська делегація виступить із проханням поставити ракетні системи великої дальності або ATACMS, а також американські безпілотники Grey Eagle та Reaper.

При цьому Politico зазначає, що офіційні особи США поки що не готові зрушити з місця в цьому питанні.

"Білий дім категорично відмовився відправляти ATACMS через великі витрати", - кажуть в адміністрації Байдена .