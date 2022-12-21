Впервые за время войны. Все подробности визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США. Свою поездку официально подтвердил глава государства и рассказал о своих планах встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить в Конгрессе.

Все подробности поездки Зеленского в США собрало РБК-Украина в своем материале ниже.

Хронология событий

До сегодняшнего дня подробной информации о визите украинского лидера в Вашингтон не разглашалось. И этому предшествуют, в частности, вопросы безопасности.

Впрочем, в ночь на 21 декабря американские СМИ начали массово писать о визите Зеленского в Вашингтон. В СМИ информировали, что украинский президент выступит перед Конгрессом и пообщается с американским лидером Джо Байденом.

При этом ABC News написало, что Зеленский планирует посетить Капитолийский холм.

Таким образом можно утверждать, что визит украинского президента в Вашингтон может стать его первой иностранной поездкой после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. По крайней мере, публично.

Официальные подтверждения

Уже сегодня утром по данным Белого дома стало известно, что этот визит планировался заранее.

Так, поездка украинского лидера была согласована между Зеленским и Байденом во время телефонного разговора 11 декабря. После чего последний предложил две даты визита. Речь шла о 14 и 21 декабря.

Окончательно визит Зеленского был подтвержден украинской стороной только в воскресенье, 18 декабря.

Свою поездку в США официально подтвердил и сам Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности . В частности, с @POTUS обсудим сотрудничество и . Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

"Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - сообщил глава государства.

После чего об этом сообщили и на Банковой. Украинский лидер выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч, передали в ОП.

Так, можно подытожить, что у Зеленского запланирована встреча с Байденом, ключевыми членами его команды по нацбезопасности и Кабинетом министров, обращение в Конгрессе и разговор с прессой.

Отметим, ранее спикер Конгресса Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса присутствовать на сессии сегодня вечером, где выступит Владимир Зеленский.

Что обсудят Байден и Зеленский

Как стало известно, президенты Украины и США будут обсуждать углубленное стратегическое планирование дальнейших действий на поле боя, возможность обучения, которую США и другие союзники будут продолжать предоставлять Украине.

Среди тем будут подняты вопросы санкций и экспортный контроль. Помощь в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарная поддержка.

Немало важен тот факт, что в администрации Байдена назвали визит Зеленского сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько нужно".

Новый пакет помощи от США, включая Patriot

Не менее резонансной новостью от визита Зеленского в США стало официальное подтверждение Белым домом передачи Украине ракетной батареи Patriot.

Ожидается, что сегодня президент США Джо Байден объявит новый пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.

"Он будет содержать очень важный аспект: батарея ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - заявили в Белом доме.

Среди прочего Вашингтон обещает Киеву системы ПВО NASAMS и HAWK, ПЗРК Stinger и оборудование для борьбы с БПЛА.