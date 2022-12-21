Дорогою до США? У мережі показали відео із Зеленським з польського Перемишля

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США в мережі показали відео, де він, ймовірно, перебував у польському Перемишлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднило видання Nexta.

Ймовірно, це кадри з прибуття глави держави до Польщі перед його літаком до США. Разом із Зеленським на кадрах видно керівника ОП Андрія Єрмака і посла США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону.

Під час візиту глави держави американський лідер Джо Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Вже стало відомо, що зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.