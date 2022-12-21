ЗМІ назвали час зустрічі Зеленського з Байденом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію WFIN .

"Зустріч Зеленського з президентом Байденом запланована на 14:00 (о 21:00 за київським часом) сьогодні на Південній галявині Білого дому. Вони проведуть двосторонню зустріч. Розклад завершується зверненням Зеленського до Конгресу на 02:30 за київським часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за офіційним графіком американського президента, він почне переговори із Зеленським о 14:30 (21:30 за київським часом).

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону. Під час його візиту Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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