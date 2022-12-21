ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ назвали час зустрічі Зеленського з Байденом

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 21 грудня 2022 11:32
ЗМІ назвали час зустрічі Зеленського з Байденом Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден зустріне президента України Володимира Зеленського біля Білого дому о 21:00. Після чого пройде прес-конференція глави держави о 23:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію WFIN.

"Зустріч Зеленського з президентом Байденом запланована на 14:00 (о 21:00 за київським часом) сьогодні на Південній галявині Білого дому. Вони проведуть двосторонню зустріч. Розклад завершується зверненням Зеленського до Конгресу на 02:30 за київським часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за офіційним графіком американського президента, він почне переговори із Зеленським о 14:30 (21:30 за київським часом).

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону. Під час його візиту Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім Вашингтон
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу