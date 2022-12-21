Зеленський летів до США американським військовим літаком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає CNN, різні структури США були активно залучені до організації і забезпеченя заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, та повернути його в Україну.

Після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Америку, сторони одразу ж розпочали вживати безпекових заходів цього візиту.

"Зрештою це було його (Зеленського. - ред.) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії", - пояснив один з вищих чиновників американської Адміністрації.

Видання розповіло, що Зеленський прибув до Польщі потягом у Перемишль, неподалік від польсько-українського кордону. Згодом Зеленський вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи безпосередньо до Вашингтона. Президента України бачили з послом США в Україні Бріджит Енн Брінк.

"Зеленський планує залишити Вашингтон одразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тож, візит триватиме лише кілька годин", - попередили в Адміністрації Байдена.