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Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі

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Середа 21 грудня 2022 17:59
Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пелосі.

"З величезною повагою та захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (02:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - зазначила вона.

Пелосі додала, що борці за свободу України надихають світ своєю волею і незламним духом, відбиваючи неспровоковане загарбницьке вторгнення Росії.

За її словами, лідерство Зеленського об’єднало не лише український народ, але й увесь світ "ставати на передову боротьби за свободу".

Пелосі також зазначила, що боротьба за свободу України зараз є боротьбою за саму демократію.

Нагадаємо, Зеленський летів до США американським військовим літаком.

Відомо, що зустріч голови української держави з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Зазначимо, що Байден запросив Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла до нової фази.

РКБ-Україна зібрало усі подробиці візиту президента до США вперше з початку повномасштабної війни.

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