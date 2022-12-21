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Байден заявив, що з нетерпінням чекає Зеленського: багато треба обговорити

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Вашингтон, Середа 21 грудня 2022 15:40
Байден заявив, що з нетерпінням чекає Зеленського: багато треба обговорити Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден заявив, що з нетерпінням очікує на приїзд українського президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що сторонам "багато чого треба обговорити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Джо Байдена.

"Сподіваюся, тобі добре летіти, Володимире. Я радий, що ти будеш тут. Багато що є обговорити", - написав він.

Нагадаємо, що Байден зустріне Зеленського у Білому домі сьогодні о 21:00 за київським часом.

Сторони проведуть зустріч і о 23:30, як очікується, президенти проведуть спільну пресконференцію. Також запланований і виступ Зеленського в Конгресі.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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