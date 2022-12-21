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"Наша ситуація важка". Зеленський хоче ще більше підтримки від США

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Україна, Середа 21 грудня 2022 09:53
"Наша ситуація важка". Зеленський хоче ще більше підтримки від США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський вирушив до США для посилення підтримки України у війні із Росією. Про цілі його поїздки до Америки стало відомо ще вчора під час візиту до Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Наша ситуація важка. Ворог збільшує чисельність своїх військ, але наші хлопці сміливіші. Нам потрібна сильніша зброя. Ми передамо подяку від наших хлопців Конгресу США та Президенту США за їхню підтримку, але цього (підтримки, - ред.) недостатньо", - сказав Зеленський у Бахмуті під час передачі йому українського прапора, підписаного солдатами на передовій.

Цей прапор ЗСУ передали як подарунок президенту США Джо Байдену та Конгресу, щоб подякувати за надіслану їм зброю.

"Хлопчики дали мені наш чудовий прапор із написаними на ньому підписами, щоб передати", - сказав Зеленський журналістам.

Як повідомлялось, у середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там заплановано зустріч із американським колегою Джо Байденом та виступ у Конгресі. Детальніше про цю поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський побував у Бахмуті Донецької області. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.

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Володимир Зеленський
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