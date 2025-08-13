ua en ru
Вперше за 20 років: провал "Динамо" залишив Україну без Ліги чемпіонів

Середа 13 серпня 2025 00:02
Вперше за 20 років: провал "Динамо" залишив Україну без Ліги чемпіонів Фото: "Динамо" без шансів програло чемпіону Кіпра (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Україна вперше з сезону-2005/06 не матиме жодного представника в основному раунді Ліги чемпіонів. Це сталося після поразки київського "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді від кіпрського "Пафоса" із загальним рахунком 0:3.

РБК-Україна згадує про найбільш невдалі сезони вітчизняних команд у головному європейському турнірі.

Провал у кваліфікації

Сезон-2025/26 Україна розпочала лише з одним клубом у кваліфікації ЛЧ. "Динамо", яке здобуло національне "золото", подолало перший бар'єр, впевнено обігравши мальтійський "Хамрун Спартанс" (двічі по 3:0). Але вже на наступній стадії поступилися чемпіону Кіпру.

Востаннє подібна ситуація траплялася 20 років тому, коли ані "Динамо", ані "Шахтар" не змогли пройти кваліфікацію. Тоді кияни програли швейцарському "Туну" (2:2, 0:1), а донеччани поступилися італійському "Інтеру" (0:2, 1:1).

Українські клуби в єврокубках-2025/26

Пропри поразку, "Динамо" – єдиний український клуб, що гарантував собі місце в основному етапі одного з єврокубків.

Виліт з ЛЧ відправив киян у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Там вони зустрінуться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль). Перемога у цій дуелі гарантує місце в основному раунді ЛЄ.

Якщо ж кияни програють і тут – вони напряму потраплять до основного турніру Ліги конференцій.

До одного з цих двох турнірів може потрапити і "Шахтар". Якщо "гірники" пройдуть грецький "Панатінаїкос", вони зіграють за право участі в основній стадії ЛЄ з турецьким "Самсунспором".

У разі поразки – опуститься в Лігу конференцій де сперечатиметься за вихід до основного турніру з невдахою пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). Поразка тут залишить "Шахтар" без єврокубкової осені.

Житомирське "Полісся" у разі проходу угорського "Пакша", побореться за право грати в основному етапі Ліги конференцій з італійською "Фіорентиною". Поразка в цьому протистоянні буде означати остаточний виліт з континентальних турнірів.

