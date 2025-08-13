Впервые за 20 лет: провал "Динамо" оставил Украину без Лиги чемпионов

Украина впервые с сезона-2005/06 не будет иметь ни одного представителя в основном раунде Лиги чемпионов. Это произошло после поражения киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде от кипрского "Пафоса" с общим счетом 0:3.

Провал в квалификации

Сезон-2025/26 Украина начала лишь с одним клубом в квалификации ЛЧ. "Динамо", которое получило национальное "золото", преодолело первый барьер, уверенно обыграв мальтийский "Хамрун Спартанс" (дважды по 3:0). Но уже на следующей стадии уступили чемпиону Кипра.

Последний раз подобная ситуация случалась 20 лет назад, когда ни "Динамо", ни "Шахтер" не смогли пройти квалификацию. Тогда киевляне проиграли швейцарскому "Туну" (2:2, 0:1), а донетчане уступили итальянскому "Интеру" (0:2, 1:1).

Украинские клубы в еврокубках-2025/26

Несмотря на поражение, "Динамо" - единственный украинский клуб, гарантировавший себе место в основном этапе одного из еврокубков.

Вылет из ЛЧ отправил киевлян в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там они встретятся с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Победа в этой дуэли гарантирует место в основном раунде ЛЕ.

Если же киевляне проиграют и здесь - они напрямую попадут в основной турнир Лиги конференций.

В один из этих двух турниров может попасть и "Шахтер". Если "горняки" пройдут греческий "Панатинаикос", они сыграют за право участия в основной стадии ЛЕ с турецким "Самсунспором".

В случае поражения - опустится в Лигу конференций где будет спорить за выход в основной турнир с неудачником пары "Серветт" (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды). Поражение здесь оставит "Шахтер" без еврокубковой осени.

Житомирское "Полесье" в случае прохода венгерского "Пакша", поборется за право играть в основном этапе Лиги конференций с итальянской "Фиорентиной". Поражение в этом противостоянии будет означать окончательный вылет из континентальных турниров.