Возможная отставка Гончарука и заявление Суркова: новости за 26 февраля

Украинка заразилась коронавирусом в Италии, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на слухи об отставке, экс-помощник президента России Владислав Сурков сделал заявление о Донбассе. Подробнее о том, что произошло в среду, 26 февраля, - в материале РБК-Украина

Гончарук отреагировал на слухи об отставке и встрече с Тигипко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина. По его словам, свою отставку он также не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским. При этом он добавил, что с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко он встречался, однако уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабинета министров.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".

Украинка заразилась коронавирусом в Италии

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cremonaoggi.

Отмечается, что юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

В Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог.

Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ожогами. Мужчина рассказал, что такими отчаянными действиями намеревался привлечь внимание общественности к проблеме "коррупции и безвластия". Сельсовет с Госгеокадастром якобы отобрали у него земельный участок, а власти на его жалобы не реагируют.

Сурков заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины

Экс-помощник президента России и бывший главный куратор украинского направления в политике Кремля Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины, а РФ может строить отношения с украинским государством лишь через "принуждение к братству". Об этом сообщают росСМИ.

В Кремле опровергают заявление Суркова о политике принуждения к братским отношениям в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. По его словам, на сегодня нет политики силового принуждения к братским отношениям как единственного метода на украинском направлении.

Прокуратура открыла дело из-за растрат при закупках в Институте рака

Прокуратура Киева открыло дело по факту растрат при закупках должностными лицами Национального института рака Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что должностные лица Института рака могли совершать госзакупки в обход системы ProZorro.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

В Киеве найдет застреленным известный бизнесмен Леонид Вульф

Бизнесмена Леонида Вульфа нашли застреленным в собственной квартире. Его гибель могла быть самоубийством. Такая предварительная и основная версия полиции.

Правоохранители рассказали, что в руках предпринимателя был пистолет-пулемет "Скорпион", рядом лежала одна стреляная гильза. Никаких следов борьбы в квартире (улица Архитектора Городецкого) обнаружено не было, дверь и замки не взломаны. Отмечается, что 59-летний Вульф также оставил предсмертную записку с объяснениями, что побудило его решиться на такой отчаянный шаг. Об этом передает Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.

"Укрпочта" возобновила поставки в Китай

"Укрпочта" с 26 февраля восстанавливает приостановленный из-за коронавируса прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Об этом сообщает пресс-служба почты.

В пресс-службе отметили, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

Харьковский горсовет снова переименовал проспект в честь Жукова

Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 62 местных депутатов. Против решения высказались 8, никто не воздержался.

По словам городского головы Харькова Геннадия Кернеса, маршал Жуков якобы не подпадает под действие закона о декоммунизации. Он добавил, что депутатский корпус имеет право принимать такие решения.