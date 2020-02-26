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"Укрпочта" возобновила поставки из Китая

Новости » Политика     26.02.2020 - 12:17
"Укрпочта" возобновила поставки из Китая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в и из Китая

"Укрпочта" с 26 февраля восстанавливает приостановленный из-за коронавируса прием всех видов экспортных отправлений в и из Китая. Об этом сообщает пресс-служба почты.

В пресс-службе отметили, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из территории Китая", - отметили в ведомстве.

В "Укрпочте" добавили, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Напомним, 13 февраля украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" из-за коронавируса в Китае приостановил доставку посылок в эту страну. Причиной тогда назвали резкое сокращение авиакомпаниями рейсов в Китай.

Кроме того, до этого восемь стран заявили о приостановке почтового сообщения с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. В частности, Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже прекратили отправку и доставку писем и посылок.

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