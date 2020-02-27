Можлива відставка Гончарука та заява Суркова: новини за 26 лютого

Українка заразилася коронавірусом в Італії, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на чутки про відставку, екс-помічник президента Росії Владислав Сурков зробив заяву про Донбас. Детальніше про те, що сталося у середу, 26 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Гончарук відреагував на чутки про відставку і зустріч з Тігіпком

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає РБК-Україна. За його словами, свою відставку він також не обговорював з президентом Володимиром Зеленським. При цьому він додав, що з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком він зустрічався, проте уточнив, що він мав розмови з багатьма людьми для посилення штату Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді. За словами Зеленського, на сьогодні він проводить співбесіди з "багатьма людьми".

Українка заразилася коронавірусом в Італії

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cremonaoggi.

Зазначається, що юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню. Зараз вона знаходиться в одиночній палаті під наглядом лікарів.

Під Офісом президента чоловік здійснив самопідпал

У Києві під Офісом президента України чоловік здійснив самопідпал.

Постраждалий був госпіталізований із численними опіками. Чоловік розповів, що такими відчайдушними діями мав намір привернути увагу громадськості до проблеми "корупції та безвладдя". Сільрада із Держгеокадастром нібито відібрали у нього земельну ділянку, а влада на його скарги не реагують.

Сурков заявив, що Донбас не повернеться до складу України

Екс-помічник президента Росії та колишній головний куратор українського напряму в політиці Кремля Владислав Сурков вважає, що Донбас не повернеться до складу України, а РФ може будувати відносини з українською державою лише через "примус до братства". Про це повідомляють росЗМІ.

У Кремлі спростовують заяву Суркова про політику примусу до братських відносин щодо України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні немає політики силового примусу до братських відносин як єдиного методу на українському напрямку.

Прокуратура відкрила справу через розтрати при закупівлях в Інституті раку

Прокуратура Києва відкрила справу за фактом розтрати при закупівлі посадовими особами Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що посадові особи Інституту раку могли здійснювати держзакупівлі в обхід системи ProZorro.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

У Києві знайдено застреленим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа

Бізнесмена Леоніда Вульфа знайшли застреленим у власній квартирі. Його загибель могла бути самогубством. Така попередня і основна версія поліції.

Правоохоронці розповіли, що в руках підприємця був пістолет-кулемет "Скорпіон", поруч лежала одна стріляна гільза. Жодних слідів боротьби в квартирі (вулиця Архітектора Городецького) виявлено не було, двері та замки не зламані. Зазначається, що 59-річний Вульф також залишив передсмертну записку з поясненнями, що спонукало його зважитися на такий відчайдушний крок. Про це передає Dетектив-Info з посиланням на власні джерела.

"Укрпошта" відновила поставки в Китай

"Укрпошта" з 26 лютого відновлює призупинене через коронавірус приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю. Про це повідомляє прес-служба пошти.

У прес-службі зазначили, що імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України.

Харківська міськрада знову перейменувала проспект на честь Жукова

Харківська міська рада під час сьогоднішньої сесії ухвалила рішення про чергове перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, рішення про присвоєння проспекту імені маршала радянської армії Георгія Жукова підтримали 62 місцевих депутати. Проти рішення висловилися 8, ніхто не утримався.

За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, маршал Жуков нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію. Він додав, що депутатський корпус має право ухвалювати такі рішення.