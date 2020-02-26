У Путина отреагировали на слова Суркова о Донбассе и принуждении Украины

Фото: Владислав Сурков (government.ru)

Песков опроверг политику принуждения к братским отношениям

В Кремле опровергают заявление Владислава Суркова (бывшего помощника президента Владимира Путина) о политике принуждения к братским отношениям в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня нет политики силового принуждения к братским отношениям как единственного метода на украинском направлении.

"Нет, такой политики нет", - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Москва проводит последовательную политику, которая направлена на содействие реализации минских соглашений. Песков добавил, что минский комплекс мер является безальтернативным документом.

"Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы… это остается константой", - сказал Песков и оставил без комментариев слова Суркова о невозможности возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины.

Отметим, ранее Сурков в интервью заявил, что Россия может строить отношения с Украиной лишь через принуждение к братству, а самопровозглашенные "ЛДНР" не вернутся в состав Украины.

Напомним, Сурков объяснил свой уход из Кремля тем, что изменился контекст российской политики в отношении Украины.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - сказал он.