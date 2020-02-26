Гончарук отреагировал на слухи об отставке и встрече с Тигипко

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, свою отставку он также не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке… Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", - заявил премьер.

При этом он добавил, что с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко он встречался, однако уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабинета министров.

"С господином Тигипко виделся, встречался…, посмотрел около 20 человек для усиления Кабмина советниками, людьми, которые понимают, что такое промышленность", - добавил Гончарук.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Сергея Тигипко премьером Украины. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьер-министра еще не решен.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский встречался с Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. По словам президента, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".