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Харьковский горсовет снова переименовал проспект в честь Жукова

Новости » Общество     26.02.2020 - 12:30
Харьковский горсовет снова переименовал проспект в честь Жукова
Фото: проспект Григоренко (Жукова) в Харькове (gortransport.kharkov.ua)

Решение о переименовании приняли на сессии 26 февраля

Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 62 местных депутатов. Против решения высказались 8, никто не воздержался.

По словам городского головы Харькова Геннадия Кернеса, маршал Жуков якобы не подпадает под действие закона о декоммунизации. Он добавил, что депутатский корпус имеет право принимать такие решения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове снова хотят назвать проспект Петра Григоренко именем советского маршала Георгия Жукова после того, как суд в ноябре отменил решение городского совета. В городском совете заявляли, что подготовка к переименованию уже началась.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2019 вступило в силу постановление апелляционного суда Харькова о запрете переименования проспекта Григоренко. Оно могло быть обжаловано в течение месяца в Верховном суде.

Кроме того, Харьковский окружной административный суд также отменил решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко.

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