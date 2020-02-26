Прокуратура открыла дело из-за растрат при закупках в Институте рака

Фото: Институт рака (life.pravda)

Должностные лица Института рака совершали закупки в обход системы ProZorro

Прокуратура Киева открыло дело по факту растрат при закупках должностными лицами Национального института рака Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что должностные лица Института рака могли совершать госзакупки в обход системы ProZorro.

"Так, согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет до пороговую сумму в 199 тыс. гривен с целью избегания проведения онлайн аукционов через систему ProZorro, как того требует закон", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, во время проведения внутреннего аудита Минздрав выявил многочисленные нарушения в Институте рака. Тогда Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2019 года правоохранители разоблачили группу медработников Национального института рака (НИР), которые требовали у онкобольных пациентов взятки за назначение бесплатных медицинских препаратов. Суммы взяток колебались от 3 до 70 тысяч гривен.