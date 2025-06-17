Так воюють автократії: у ОП показали відео влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Києві

Обстріл столиці вночі 17 червня

Цієї ночі війська РФ атакували ударними дронами й ракетами столицю України. Під час обстрілу наслідки фіксували на 12 локаціях, але пізніше голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про 27 локацій. Зокрема окупанти вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Також під час атаки у Києві зникало світло у двох районах. За словами Кличка, це сталося внаслідок спрацювання автоматики. Також міський голова підтвердив, що під час нальоту на Київ помер громадянин США.

Більше подробиць про наслідки ударів росіян по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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