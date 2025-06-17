Київ масовано атакують дрони: що відомо про наслідки та постраждалих
Київ в ніч на 17 червня масовано атакують дрони. У місті лунають вибухи, влада повідомляє про постраждалих.
Все, що відомо про наслідки атаки дронів на столиці - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне
- станом на зараз відомо про понад 10 постраждалих
- в 5 районах фіксують виклики рятувальників
- у різних районах Києва працює ППО
- дрони летять на Київ хвилями
- в деяких районах перебої зі світлом
Солом'янський район
За даними мера Києва Віталія Кличка, у Солом'янському районі є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Також уламки впали на територію промислового підприємства.
Кличко повідомляє про 11 постраждалих, 6 з них госпіталізували. Разом з тим, в КМДА пишуть про 9 постраждалих.
Дніпровський район
Як повідомив мер, у район прямують бригади швидкої.
Оболонський район
Бригада медиків виїхала на виклик.
Святошинський район
Начальник Київської МВА повідомляє про займання автівок. Також відомо, що горять складські приміщення.
Кличко повідомив про 9 постраждалих, 4 з них госпіталізували.
Дарницький район
За даними КМВА, падіння уламків зафіксовано на двох локаціях, за однією локацією пожежа. Повідомляється про виклик медиків.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, РФ також підняла в повітря два борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку. Крім того, ворог підняв повітря МіГ-31К.