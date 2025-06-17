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Київ масовано атакують дрони: що відомо про наслідки та постраждалих

Вівторок 17 червня 2025 01:20
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Київ масовано атакують дрони: що відомо про наслідки та постраждалих Фото: Київ атакують дрони 17 червня (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Київ в ніч на 17 червня масовано атакують дрони. У місті лунають вибухи, влада повідомляє про постраждалих.

Все, що відомо про наслідки атаки дронів на столиці - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

  • станом на зараз відомо про понад 10 постраждалих
  • в 5 районах фіксують виклики рятувальників
  • у різних районах Києва працює ППО
  • дрони летять на Київ хвилями
  • в деяких районах перебої зі світлом

Солом'янський район

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Солом'янському районі є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Також уламки впали на територію промислового підприємства.

Кличко повідомляє про 11 постраждалих, 6 з них госпіталізували. Разом з тим, в КМДА пишуть про 9 постраждалих.

Дніпровський район

Як повідомив мер, у район прямують бригади швидкої.

Оболонський район

Бригада медиків виїхала на виклик.

Святошинський район

Начальник Київської МВА повідомляє про займання автівок. Також відомо, що горять складські приміщення.

Кличко повідомив про 9 постраждалих, 4 з них госпіталізували.

Дарницький район

За даними КМВА, падіння уламків зафіксовано на двох локаціях, за однією локацією пожежа. Повідомляється про виклик медиків.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, РФ також підняла в повітря два борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку. Крім того, ворог підняв повітря МіГ-31К.

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