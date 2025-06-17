Атака на Київ: у деяких районах перебої зі світлом
У Києві під час нічної атаки ударних дронів типу "Шахед" зафіксовано вимкнення електроенергії в деяких районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"У деяких районах столиці фіксуємо перебої з електроенергією", - повідомив Ткаченко.
У КМВА зазначили, що причини перебоїв у подачі електроенергії наразі встановлюють, деталі уточнюються.
Нічна атака на Київ 17 червня
Нагадаємо, в ніч на 17 червня в Києві спрацювала повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Через падіння уламків спалахнули пожежі, є руйнування. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
За попередніми даними, у Солом'янському та Святошинському районах постраждали щонайменше 14 осіб. Ще у два райони було викликано медиків.
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