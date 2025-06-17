Так воюют автократии: в ОП показали видео попадания "Шахеда" в многоэтажку в Киеве

Обстрел столицы ночью 17 июня

Этой ночью войска РФ атаковали ударными дронами и ракетами столицу Украины. Во время обстрела последствия фиксировали на 12 локациях, но позже глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил о 27 локациях. В частности оккупанты ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Также во время атаки в Киеве исчезал свет в двух районах. По словам Кличко, это произошло в результате срабатывания автоматики. Также городской голова подтвердил, что во время налета на Киев умер гражданин США.

Больше подробностей о последствиях ударов россиян по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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