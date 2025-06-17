"Ракета пройшла дев'ять поверхів". Клименко назвав наслідки удару по Києву

Російські окупанти в ніч на 17 червня вдарили по Києву дронами та ракетами. Внаслідок цього десятки мирних жителів постраждали.

Про це на місці російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна .

Постраждалі та загиблі

За словами голови МВС, у Києві 27 локацій, які атакував ворог. Там працює близько 2 тисяч осіб, насамперед це рятувальники, поліція, комунальні служби та лікарі.



"На цей час ми можемо підтвердити 40 постраждалих, один загиблий. Але зараз надходить інформація, що з однієї локації - житловий будинок у нас є, багато загиблих, буде підтвердження через 10 хвилин", - додав міністр.

Удар по дев'ятиповерхівці

Також він уточнив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів", - додав міністр.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

Оновлено 07:43

Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей. Ще 44 - постраждали.

