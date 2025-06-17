Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
У Києві внаслідок нічної атаки ударних дронів типу "Шахед" зафіксовано наслідки на 12 різних локаціях. Постраждали щонайменше 16 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Загалом на сьогодні фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо", - повідомив він.
За словами Ткаченка, рятувальники працюють на локаціях, які зазнали атаки. Він попередив, що небезпека, як і раніше, зберігається, оскільки на підступах до української столиці фіксуються нові повітряні цілі.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки.
"Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше - у Солом'янському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один у Дніпровському районі. Їм надали допомогу", - повідомив він.
Атака на Київ 17 червня
У ніч на 17 червня Київ зазнав чергової російської атаки. Країна-агресорка запустила по українській столиці ударні дрони типу "Шахед".
У низці районів Києва було зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено нежитлові забудови, автомобілі та багатоповерховий будинок. Спалахнули пожежі. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.
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