Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram .

"Загалом на сьогодні фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо", - повідомив він.

За словами Ткаченка, рятувальники працюють на локаціях, які зазнали атаки. Він попередив, що небезпека, як і раніше, зберігається, оскільки на підступах до української столиці фіксуються нові повітряні цілі.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки.

"Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше - у Солом'янському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один у Дніпровському районі. Їм надали допомогу", - повідомив він.