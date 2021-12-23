Война, газ и будущее Донбасса: что на пресс-конференции Путин сказал об Украине

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 декабря, провел большую пресс-конференцию. На ней он подвел экономические итоги года, затронул ситуацию с коронавирусом и вопросы внешней политики, уделив большое внимание Украине.

Причина оккупации Крыма

Путин в очередной раз назвал украинскую Революцию достоинства "государственным переворотом" и заявил, что оккупация Крыма стала следствием обострения в 2014 году, в ходе которого "людей убивали и сжигали".

"Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым. Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал он.

Впервые признал роль России в войне на Донбассе

Путин подчеркивает, что не мог "безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе", имея в виду 2014 год. Он также напомнил, что эта "исторически российская территория" в 1920-х годах якобы не мыслила себя иначе как частью России.

"Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который развивается", - уточнил он.

По его словам, он уговаривал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко отказаться о военной операции на Донбассе, результатом которой в итоге стали окружение украинских войск, потери и минские соглашения.

"Ленин создал Украину"

В очередной раз российский президент подтвердил миф о том, что Украины не было как государства до СССР.

"Его (Донбасс, - ред.) туда (в Украину, - ред.) Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали "надо перерешить", и перерешили. Создали страну, которой раньше не существовало. Сейчас не будем об этом говорить, так произошло", - сказал Путин.

Условие ненападения на Украину

По его словам, гарантии ненападения на Украину будут зависеть от обеспечения безопасности России по итогам переговоров по "гарантиям безопасности" с Западом.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - ответил он на вопрос о гарантиях ненападения на Украину.

Будет ли российское вторжение

"Нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе, - ред.), и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - вот такие новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", - отметил Путин.

Он также вспомнил свой тезис о том, что Запад якобы превращает Украину в "антиРоссию".

"С накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должны жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены", - заявил он и добавил, что в перспективе "радикалов бросят на решение вопросов Донбасса и Крыма".

Президент России добавил, что прямо поставил вопрос о том, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Имеется в виду, что от НАТО требуется официально отказаться от перспективы вступления Украины. При этом прямо он не ответил, готовится ли агрессия.

Газовый вопрос

Путин предположил, что Германия не по назначению использует дешевый российский газ, поставленный "Газпромом". По его словам, Берлин направил объемы, поставленные сверх контракта, в Украину.

"Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что в конечном итоге этот газ идет в Украину", - подчеркнул он.

Будущее Донбасса

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все, по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории", - отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что Украина в минских соглашениях обязалась закрепить особый статус Донбасса в своей Конституции.

"Украина должна согласовать изменения в Конституцию с "ЛДНР"

Путин считает, что согласно минским соглашениям, Украина должна согласовать изменения в Конституцию по статусу Донбасса с оккупационными властями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И предоставить им автономию.

"В минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию, провести выборы, объявить амнистию... Где эти изменения в конституцию? Они должны быть согласованы с представителями "ЛНР" и "ДНР", - заявил Путин.

Путин о Зеленском: попал под влияние "нациков"

Он также нелицеприятно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - заявил он.

"Добрососедские отношения"

Свой выпад в адрес нынешнего руководства Украины он завершил тем, что с ним невозможно выстроить "добрососедские отношения".

"Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны", - подытожил Путин.