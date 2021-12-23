Путин признал роль России в войне на Донбассе: мы были вынуждены что-то делать

Президент России Владимир Путин впервые признал свою роль в войне на Донбассе. По его словам, Российская Федерация якобы была "вынуждена что-то делать" в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Мы что должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе? Который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда (в Украину, - ред.) Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали "надо перерешить", и перерешили. Создали страну, которой раньше не существовало. Сейчас не будем об этом говорить, так произошло", - отметил Путин.

По его словам, исторические российские земли якобы отдали Украине без согласия народа.

"Ну ладно, это произошло, мы согласны. Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который развивается", - заявил президент России.

Он подчеркнул, что Украина дважды пыталась решить конфликт на Донбассе силой, хотя Москва уговаривала не делать этого.

"Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. "Да, да", и начал. Результат? Окружение, потери и минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные", - добавил Путин и обвинил Украину в саботаже их выполнения.