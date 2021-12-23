Путин: будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут

Президент России Владимир Путин считает, что будущее оккупированного Донбасса должны определить люди, которые там живут. А Украина обязана закрепить в своей Конституции особый автономный статус этих территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все, по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории", - отметил Путин.

По его словам, минские соглашения предполагают внесение изменений в Конституцию Украины, по сути, обеспечив автономию оккупированных территорий.

"Провести выборы, объявить амнистию. А что мы видим? В законе о переходном периоде вместо выборов - военные администрации, вместо амнистии - люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск к местам постоянной дислокации. То есть ввести войска на эту территорию без политических процессов и выборов", - добавил Путин.