Украина должна согласовать изменения в Конституцию с "ЛДНР", - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что согласно минским соглашениям Украина должна согласовать изменения в Конституцию с оккупационными властями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, что касается закрепления особого статуса Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"В минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию, провести выборы, объявить амнистию... Где эти изменения в конституцию? Они должны быть согласованы с представителями "ЛНР" и "ДНР", - заявил Путин.

Он также попытался ответить на вопрос о том, как можно отдать приказ русскому солдату стрелять в украинского.

"Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме. У нас некоторое время назад были достигнуты определенные договоренности о том, что приказ на ответный огонь могут дать только вышестоящие руководители, вплоть до министерства соответствующего. Соответственно, в одном случае Донецк и Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще, но киевские власти взяли и отменили это решение, передав право принятия решений на уровень полевых командиров", - подчеркнул Путин.