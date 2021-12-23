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Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину

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Москва, Четверг 23 декабря 2021 13:01
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин обвинил Германию в якобы поставках дешевого российского газа в Украину. По его словам, "Газпром" поставил Берлину на 5 млрд кубометров газа больше, чем по контракту, но этот газ не видят немецкие потребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что в конечном итоге этот газ идет в Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем в Украину, пытаясь там кому-то поддержать штаны, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте", - отметил Путин.

Напомним, на этой неделе цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив отметку 2150 долларов за тысячу кубометров.

Также стало известно, что российский "Газпром" отказался заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", и он перешел в реверсный режим - с запада на восток.

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Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
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