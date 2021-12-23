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Путин назвал причину оккупации Крыма

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Москва, Четверг 23 декабря 2021 12:19
Путин назвал причину оккупации Крыма Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.

По его словам, обострение началось в 2014 году. До этих пор РФ якобы смирилась с тем, что "часть исторической територии" оказалась "за пределами РФ, в частности в Украине".

"Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия в отношении Крыма к нам в головы не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил Путин.

Отметим, российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.

Напомним, президент Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму.

В ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

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