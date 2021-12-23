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Путин о Зеленском: попал под влияние "нациков"

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 13:28
Путин о Зеленском: попал под влияние "нациков" Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление об украинском лидере Владимире Зеленском. Обвинил его в попадании под влияние "нациков".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.

По его словам, это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - заявил он.

Напомним, Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависить от обеспечения безопасности России.

Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с Зеленским.

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