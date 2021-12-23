Путин о Зеленском: попал под влияние "нациков"
Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Президент РФ Владимир Путин сделал заявление об украинском лидере Владимире Зеленском. Обвинил его в попадании под влияние "нациков".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.
По его словам, это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.
"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - заявил он.
Напомним, Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависить от обеспечения безопасности России.
Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с Зеленским.