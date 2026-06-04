Окупанти атакували дроном дорожників, знищено техніку (фото)

Деталі ворожого удару

За інформацією міністерства, ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у місце, де дорожники ремонтували автошлях. Унаслідок влучання знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки.

На щастя, серед працівників поранених чи загиблих немає.

Під удар потрапила бригада, яка забезпечувала транспортне сполучення для місцевих громад, здійснювала ремонти для гуманітарних перевезень та потреб оборони України.

"Ворог і далі цілеспрямовано атакує цивільних людей, які щодня виконують свою роботу та забезпечують функціонування країни", - наголосили у міністерстві.

Фото: росіяни атакували дорожні роботи (t.me/MinDevUA)

Робота на прифронтових маршрутах

Попри постійні обстріли та небезпеку, відновлення доріг в Україні триває. Після завершення планових ремонтів, пов’язаних із наслідками зимового періоду, дорожні служби зосередилися на особливих ділянках.

Наразі особлива увага приділяється прифронтовим маршрутам та шляхам, які мають критично важливе значення для логістики та логістичного забезпечення Сил оборони України.