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Оккупанты атаковали дроном дорожников, уничтожена техника (фото)

18:43 04.06.2026 Чт
2 мин
Враг коварно атаковал участок, где кипела работа
aimg Сергей Козачук
Оккупанты атаковали дроном дорожников, уничтожена техника (фото) Фото: россияне атаковали дорожные работы (t.me/MinDevUA)
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Российские войска атаковали место проведения дорожных работ, уничтожив 10 единиц техники. Работники в результате вражеского удара не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали вражеского удара

По информации министерства, вражеский беспилотник попал непосредственно в место, где дорожники ремонтировали автодорогу. В результате попадания уничтожено 10 единиц специальной дорожной техники.

К счастью, среди работников раненых или погибших нет.

Под удар попала бригада, которая обеспечивала транспортное сообщение для местных общин, осуществляла ремонты для гуманитарных перевозок и нужд обороны Украины.

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"Враг и дальше целенаправленно атакует гражданских людей, которые ежедневно выполняют свою работу и обеспечивают функционирование страны", - отметили в министерстве.

Фото: россияне атаковали дорожные работы (t.me/MinDevUA)

Работа на прифронтовых маршрутах

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, восстановление дорог в Украине продолжается. После завершения плановых ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, дорожные службы сосредоточились на особых участках.

Сейчас особое внимание уделяется прифронтовым маршрутам и дорогам, которые имеют критически важное значение для логистики и логистического обеспечения Сил обороны Украины.

Обстрелы Днепра

Напомним, днем 3 июня российская армия осуществила повторный обстрел Днепропетровской области. Кроме разрушения логистического объекта АТБ, во время этой же атаки получил значительные повреждения терминал "Новой почты".

Тогда в результате ударов оккупантов ранения различной степени тяжести получили 8 человек, трое из которых оказались в тяжелом состоянии.

Эта серия атак состоялась в день траура, который объявили в городе после массированного комбинированного удара РФ в ночь на 2 июня. Тогда захватчики применили против областного центра баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные беспилотники.

В жилом квартале Днепра были частично разрушены многоквартирные дома, предприятие и пожарная часть. Поисково-спасательная операция подтвердила гибель 16 человек, еще 42 человека пострадали.

Впоследствии Служба безопасности Украины оперативно задержала российского агента, который корректировал этот смертоносный удар в ночь на 2 июня.

Предателем оказался бывший военнослужащий с российским паспортом, который фиксировал координаты и маршруты полетов украинской авиации, пытаясь найти "слабые места" в противовоздушной обороне региона.

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