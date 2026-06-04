Оккупанты атаковали дроном дорожников, уничтожена техника (фото)

Российские войска атаковали место проведения дорожных работ, уничтожив 10 единиц техники. Работники в результате вражеского удара не пострадали.

Детали вражеского удара

По информации министерства, вражеский беспилотник попал непосредственно в место, где дорожники ремонтировали автодорогу. В результате попадания уничтожено 10 единиц специальной дорожной техники.

К счастью, среди работников раненых или погибших нет.

Под удар попала бригада, которая обеспечивала транспортное сообщение для местных общин, осуществляла ремонты для гуманитарных перевозок и нужд обороны Украины.

"Враг и дальше целенаправленно атакует гражданских людей, которые ежедневно выполняют свою работу и обеспечивают функционирование страны", - отметили в министерстве.

Фото: россияне атаковали дорожные работы (t.me/MinDevUA)

Работа на прифронтовых маршрутах

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, восстановление дорог в Украине продолжается. После завершения плановых ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, дорожные службы сосредоточились на особых участках.

Сейчас особое внимание уделяется прифронтовым маршрутам и дорогам, которые имеют критически важное значение для логистики и логистического обеспечения Сил обороны Украины.