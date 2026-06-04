У Дніпрі прогриміли вибухи, у мережі знову пишуть про удар по "Новій пошті"

Російські війська другий день поспіль завдають ударів по Дніпру. Унаслідок чергової атаки сталося влучання по логістичній компанії, на місці виникла пожежа. У мережі знову пишуть про обстріл терміналу "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі в мережі Telegram.

Читайте також: Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" в Дніпрі

За інформацією влади, під ворожий удар знову потрапив об'єкт логістичної інфраструктури в Дніпровському районі. Після влучання спалахнула пожежа.

Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється. Фахівці продовжують працювати на місці події та встановлюють наслідки атаки.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар знову припав на термінал "Нової пошти". Але ця інформація потребує підтвердження.

Що відомо про попередні удари по Дніпру

Російські війська продовжують завдавати ударів по місту та області впродовж останніх днів.

Головне

Масований обстріл і день жалоби. 2 червня російські війська завдали масованого удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинули 16 людей. Після трагедії в місті було оголошено день жалоби.

Удар по "АТБ". Удень 3 червня російські сили атакували склади мережі "АТБ", де зберігалася продовольча продукція. Унаслідок удару постраждали люди.

Пошкодження терміналу "Нової пошти". Під час повторної атаки на складські об'єкти було зафіксовано пошкодження терміналу "Нової пошти", розташованого поблизу.

Наслідки нових ударів. Унаслідок сьогоднішніх російських атак по Дніпру постраждали вісім осіб. За даними влади, троє з них перебувають у важкому стані.