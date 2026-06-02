Обстріл Дніпра: СБУ спіймала зрадника, на чиїх руках загибель понад 10 людей

Служба безпеки України затримала російського агента, який брав участь у підготовці комбінованої ворожої атаки по Дніпру у ніч на 2 червня. Внаслідок удару загинули понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ .

За даними слідства, затриманим виявився колишній військовий із Криничанського району, який має російський паспорт. Він самостійно шукав виходи на спецслужби РФ через тематичний Telegram-канал, де його й залучили до співпраці.

Фігурант на власному автомобілі об’їжджав місцевість прифронтового регіону та постійно змінював локації. Під час повітряних тривог він фіксував координати, час та напрямки польотів українських винищувачів і ударних гелікоптерів.

У такий спосіб окупанти намагалися виявити "слабкі точки" в українській протиповітряній обороні. Вони сподівалися вирахувати локації базування авіації Сил оборони, щоб завдати по них комбінованого удару.

Фото: затримання ворожого агента (facebook.com/SecurSerUkraine)

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога, а також паспорт громадянина РФ.

Слідчі СБУ вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.