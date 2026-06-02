Обстріл Дніпра: СБУ спіймала зрадника, на чиїх руках загибель понад 10 людей

16:54 02.06.2026 Вт
2 хв
Зловмисник самостійно шукав вихід на спецслужби РФ
aimg Валерій Ульяненко
Обстріл Дніпра: СБУ спіймала зрадника, на чиїх руках загибель понад 10 людей Фото: наслідки ворожого удару по Дніпру (t.me/dsns_telegram)
Служба безпеки України затримала російського агента, який брав участь у підготовці комбінованої ворожої атаки по Дніпру у ніч на 2 червня. Внаслідок удару загинули понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, затриманим виявився колишній військовий із Криничанського району, який має російський паспорт. Він самостійно шукав виходи на спецслужби РФ через тематичний Telegram-канал, де його й залучили до співпраці.

Фігурант на власному автомобілі об’їжджав місцевість прифронтового регіону та постійно змінював локації. Під час повітряних тривог він фіксував координати, час та напрямки польотів українських винищувачів і ударних гелікоптерів.

У такий спосіб окупанти намагалися виявити "слабкі точки" в українській протиповітряній обороні. Вони сподівалися вирахувати локації базування авіації Сил оборони, щоб завдати по них комбінованого удару.

Фото: затримання ворожого агента (facebook.com/SecurSerUkraine)

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога, а також паспорт громадянина РФ.

Слідчі СБУ вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього удару росіяни спрямували основний удар на столицю. Ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет.

Вранці країна-агресорка також вдарила по одному з найважливіших об'єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спочатку противник завдавав удару безпілотниками, а згодом "підключив" і ракети.

Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни