Знищене "АТБ", палаюча "Нова пошта": всі подробиці обстрілів Дніпра в день жалоби

Після вчорашнього обстрілу Дніпра з багатьма жертвами у місті оголосили жалобу. Але окупанти не зупинилися і продовжили обстрілювати місто й сьогодні.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки сьогоднішніх обстрілів Дніпра.

Головне: Масований обстріл і день жалоби: РФ ударила по Дніпру 2 червня, вбивши 16 людей. Після цього у місті оголосили жалобу.

РФ ударила по Дніпру 2 червня, вбивши 16 людей. Після цього у місті оголосили жалобу. Удар по "АТБ": Вдень 3 червня росіяни ударили по складах з продуктами мережі "АТБ", постраждали люди.

Вдень 3 червня росіяни ударили по складах з продуктами мережі "АТБ", постраждали люди. Обстріл "Нової пошти": Під час повторного удару по складах "АТБ" пошкоджень зазнав термінал "Нової пошти",

Під час повторного удару по складах "АТБ" пошкоджень зазнав термінал "Нової пошти", Наслідки ударів: Від сьогоднішніх ударів РФ по Дніпру постраждали 8 людей, троє з них - у тяжкому стані.

В ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет, а також безпілотників. У Дніпрі були частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежна частина, гаражі та автомобілі.

Після завершення ввечері вівторка пошуково-рятувальної операції у житловому кварталі міста, яке опинилось під ворожим ударом, стало відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

Фото: удар росіян по Дніпру 2 червня (t.me/dsns_telegram)

"Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу", - розповів мер міста Борис Філатов.

День жалоби і новий удар

Мер Дніпра оголосив 3 червня днем жалоби. Відповідно до його розпорядження на будівлі міськради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ і закладів приспущені Державні Прапори України.

Проте вчора, вже після оголошення жалоби, Дніпропетровська ОВА повідомила про нове влучання ворожого безпілотника у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок удару росіян 8-річна дівчинка дістала поранень.

Обстріл складів "АТБ"

Сьогодні, 3 червня, окупанти знову вдарили по Дніпру - Філатов розповів, що під ударом опинився склад із продуктами мережі супермаркетів "АТБ".

"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ із продовольством у Дніпрі", - йдеться у його заяві.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про повторний удар російських військ по Дніпровському району, що ускладнило роботу спецслужб, які вже були задіяні на місці першого прильоту.

Фото: ліквідація наслідків удару по складу "АТБ" (t.me/dsns_telegram)

Філатов додав, що внаслідок вечірньої атаки ворога також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок. Зокрема, потрощено до сотні вікон.

Внаслідок ворожих ударів були поранені восьмеро людей. Семеро з них госпіталізовані, троє - у важкому стані.

Удар по "Новій пошті"

Пізніше Росія знову вдарила по Дніпру - було уражено термінал "Нової пошти".

За словами Ганжі, на місці прильоту зафіксовані руйнування, триває уточнення масштабів профільними службами. Також уточнюється інформація щодо поранених осіб.

Фото: пошкоджений термінал "Нової пошти" у Дніпрі (t.me/novapostcorp)

Пізніше у "Новій пошті" підтвердили, що внаслідок російської атаки у Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал компанії. Зазначається, що працівники під час обстрілу перебували в укритті і не постраждали.