Під Дніпром повністю знищено розподільчий центр АТБ: що відомо про наслідки

Унаслідок прямого влучання російського дрона під час атаки на Дніпровський район 3 червня повністю знищено розподільчий центр корпорації АТБ. Об’єкт забезпечував доставку продуктів та товарів першої необхідності до близько 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це заявив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі Суспільному Дніпро , повідомляє РБК-Україна .

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Російський дрон повністю знищив розподільчий центр АТБ у Дніпровському районі.

Площа об’єкта становила 37,5 тисячі квадратних метрів.

Центр забезпечував товарами близько 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Збитки попередньо оцінюють у сотні мільйонів гривень.

Працівники не постраждали, оскільки під час атаки перебували в укритті.

Пожежу на об’єкті ліквідовували понад 100 рятувальників та майже 50 одиниць техніки.

Розподільчий центр АТБ повністю зруйнований

Розподільчий центр корпорації АТБ був повністю знищений унаслідок прямого влучання дрона під час російської атаки на Дніпровський район 3 червня.

За словами начальника управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергія Демченка, наразі об’єкт не функціонує, а фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань та матеріальні втрати.

''Зараз складно казати про цифри, тому що ще йдуть підрахунки, працюють експерти та співробітники компаній, але можна казати, що ці збитки будуть налічувати десь сотні мільйонів гривень'', – зазначив Демченко.

Площа зруйнованого розподільчого центру становила 37,5 тисячі квадратних метрів.

Як це вплине на постачання товарів

Знищений логістичний центр забезпечував доставку продуктів харчування та товарів першої необхідності до приблизно 300 магазинів мережі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У компанії вже розпочали перебудову логістичних маршрутів та ланцюгів постачання.

За словами Сергія Демченка, АТБ працює над тим, щоб покупці не відчули дефіциту товарів через втрату одного з ключових логістичних об’єктів.

''Вже почалася робота, щоб перерозподілити ланцюги поставок і логістику для забезпечення безперебійного постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності. Ми впевнені, що ця робота буде виконана в оптимально стислі терміни'', – сказав він.

Працівники не постраждали

Попри масштабні руйнування, серед співробітників розподільчого центру поранених немає.

На момент удару працівники перебували в укритті.

''На щастя, вони перебували на той час в укритті, тому ми маємо на сьогодні тільки наслідки руйнування самої будівлі та пошкодження продукції, яка була в ній'', – повідомив представник АТБ.

Що відомо про атаку на Дніпровський район

За даними Дніпропетровської ОВА, вдень 3 червня війська рф тричі атакували Дніпровський район.

Унаслідок ударів поранення дістали вісім людей. Також виникли масштабні пожежі на складах торговельної мережі та на території логістичної компанії.

До ліквідації займання на складах залучили понад 100 рятувальників і майже 50 одиниць техніки. Пожежу гасили понад добу.

У ДСНС повідомили, що станом на 12:50 4 червня пожежу на території розподільчого центру вдалося повністю ліквідувати.