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Вопрос Крыма для России закрыт, - представитель РФ в ООН

Новости » Политика    26.11.2018 - 20:10
Вопрос Крыма для России закрыт, - представитель РФ в ООН
Фото: Дмитрий Полянский (twitter.com/RussiaUN)

Представитель России на Совбезе ООН заявил, что санкции не повлияют на позицию по Крыму

Российская Федерация (РФ) не изменит свое решение и позицию относительно аннексированного у Украины Крыма. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил представитель РФ Дмитрий Полянский, передает РБК-Украина со ссылкой на службу новостей ООН.

Полянский также сказал, что введение санкций со стороны ООН против России и ограничений из-за Крыма ничего не изменят.

"Вопрос Крыма для нас закрыт. Никакие санкции не изменят позиции России по Крыму", - заявил он.

Вопрос Крыма для России закрыт, - представитель РФ в ООН

Напомним, 23 ноября 2018 Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную территорию Крыма. 

Также президент Украины Петр Порошенко отреагировал на визит Путина в аннексированный Крым. Действия российского президента Порошенко назвал нарушением международного права. Порошенко также подчеркнул, что от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским.

Отметим, в Нью-Йорке (США) собралось заседание Совбеза ООН из-за нападения России на корабли ВМС Украины.

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